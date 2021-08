Was macht eine wunderschöne Haarfarbe heute aus? Auf keinen Fall Perfektionismus. Akkurate Strähnen direkt am Haaransatz oder eine ebenmäßige Global-Coloration waren früher das Non-plus-Ultra. Heute ist es das größte Kompliment, wenn der Unterschied von natürlichem und gefärbtem Haar fließend und sanft ist. Noch besser: Die echte Haarfarbe steht im Fokus und wird nur sanft veredelt.

Ist es einmal geschafft, zwischen drei bis zehn Zentimeter des Naturhaares nachwachsen zu lassen, können wir Friseure mit Techniken wie Softbalayage, Paintings und Mikrosträhnen die Naturfarbe mit der gefärbten Partie wunderbar weich verblenden. So entsteht ein softer Übergang, der das Wachsenlassen erleichtert. Wer bereit ist, sich von seiner Grundlänge zu trennen oder einen gestuften Haarschnitt mag, verstärkt so den Mixeffekt zwischen Alt- und Neu-Haarfarbe und den "Wie gewollt Effekt". Volumen, Bewegung und Naturlocken helfen beim Übergang, da hier die Farbbruchkante im Gegensatz zum glatten Haar weniger präsent ist.

Auch besteht die Möglichkeit, mit Strähnen und Paintings im Naturton die helle Fläche zu unterbrechen und so ein natürlicheres Farbergebnis zu erzielen. Diese Alternative ist für mich persönlich nicht so optimal, da auch hier durch den "Auswascheffekt" schnell wieder ein "zu helles" Haar hervortritt. Außerdem ist das Nacharbeiten der Strähnen fast unmöglich, da diese kaum genau wie vorher zu treffen sind.

Tipp vom Friseurmeister All diese Farbbehandlungen gehören immer in Profihände! Diese komplexen Prozesse fordern selbst erfahrene Coloristen sehr stark und sollten immer individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Naturhaarfarbe nicht zu verdecken, sondern in Szene zu setzen. Bildrechte: imago images/Westend61

Das liegt wie immer im Auge des Betrachters. Ist man jung, besteht sicher kein Problem. Aber nach Hormonchaos, Haarausfall und Spannungsverlust sieht das schon ganz anders aus. Und irgendwann hat auch die schönste Naturhaarfarbe ihren Endpunkt erreicht. Aber kein Grund um zu verzweifeln. Es gibt so viele neue und super schöne Farbveredelungstechniken, wo weniger mehr ist. Hier denke ich z. B. an wenige Ton-in-Ton-Highlights nur am Oberkopf oder ein edles Grau-Glossing. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Naturfarbe nicht verdecken, sondern in Szene setzen und fühlen sich gut dabei.