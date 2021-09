Trend-Frisur Der Bob – zeitloser Klassiker mit vielen Gesichtern

Ein Bob eignet sich für jede Frau, so Friseur Sven Hentschel.

Dieser Haarschnitt steht einfach jeder Frau! Der Bob ist in seiner Erscheinung so vielfältig und variabel, dass er fast jeder Gesichtsform schmeichelt.

Wer dickes Haar hat, weiß oft nicht wohin damit und hat so einen enormen Stylingaufwand. Stufen oder ein Undercut bringen Schwung, Leichtigkeit und Transparenz in die sonst so homogene Schnittform.