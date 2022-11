Diesmal hat sich "MDR um 4"-Zuschauerin Kirsten Ternies-Bayer ein Hochbeet gewünscht. Die Torgauerin ist gerade erst umgezogen und darf mit ihrer Hausgemeinschaft den Hinterhof selbst gestalten.



Für das Hochbeet haben sich die Heimwerker Sandra und Sebastian Gauck einen ganz besonderen Kniff überlegt. Sie bauen einen zweiteiligen Beetrahmen mit Steckverbindung. So kann Kirsten Ternies-Bayer selbst entscheiden, ob sie zwei flache Rahmen oder ein hohes Beet aufstellen will. Und dazu bekommt sie einen abnehmbaren Glasdeckel. So wird aus dem Hochbeet – ein Frühbeet!