Beim Streaming schaut man Videos direkt aus dem Internet . Die Filme/Serien strömen quasi direkt aus dem Internet auf den Bildschirm. Im monatlichen Abo kann man aus einer Art Online-Bibliothek Filme wählen und abspielen. Für eine gute Auflösung in HD reicht eine stabile Internetverbindung mit 7 Mbit/s. Bei den meisten Anbietern lassen sich die Filme auch herunterladen, sodass man sie zu einem späteren Zeitpunkt gucken kann: Das ist ideal für lange Zugreisen oder um die Langeweile bei Kindern bei langen Autofahrten zu bekämpfen. Allerdings brauchen die Filme viel Speicherplatz, besser also nicht zu viele zu sammeln.

Viele öffentliche Bibliotheken in Deutschland bieten ihren Nutzern auch ein sehr hochwertiges Streamingangebot über eine Plattform an. Hier loggt man sich einfach mit seinen elektronischen Nutzerdaten ein und kann Filme schauen. Im Angebot sind internationale Arthouse-Produktionen, auch einige Serien und ein sehr umfangreiches Kinderprogramm. Dieses Angebot richtet sich an Bibliotheksnutzer, die in der Bibliothek einen Nutzerbeitrag zahlen und dieses Angebot mitnutzen können.