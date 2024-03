Organspenden werden dringend gebraucht. Um so wichtiger ist es, auf einen Blick schnell zu sehen, wer sich dafür entschieden hat, als Organspender infrage zu kommen. Deswegen geht am 18. März das Organspende-Register online an den Start. Das dafür zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erklärt dazu: "Dies ist ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem die Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende festgehalten werden kann." Einträge dort können auf freiwilliger Basis gemacht werden und sie sind kostenlos. Die im Register hinterlegte Entscheidung kann auch geändert oder ganz zurückgenommen werden. Wer das Register nicht nutzen möchte, aber dennoch sich als Organspender benennen will, kann das weiter im Organspendeausweis tun.