Das neue Deutschlandticket soll ab Mai bundesweit im öffentlichen Nahverkehr gelten. Am 3. April soll nach Angaben der Deutschen Bahn bereits der Vorverkauf des 49 Euro teuren Monatstickets starten. "Alle Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland" können damit genutzt werden, erklärt die Bundesregierung auf ihrer Homepage – ausgenommen: "Fahrten in der 1. Klasse".