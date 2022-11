Am 22. November tritt die "Novelle der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT)" in Kraft. Damit steigen die Kosten für Tierarztbesuche teilweise deutlich an. "Die Anpassung der Gebührenordnung war längst überfällig, um sicherzustellen, dass eine Tierarztpraxis wirtschaftlich geführt werden kann. Nur so kann eine flächendeckende Versorgung der Tiere gewährleistet werden", erklärte der Präsident der Bundestierärztekammer.