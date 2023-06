Bei Verspätungen mit dem Zug haben Fahrgäste aller Eisenbahnunternehmen ab 7. Juni in bestimmten Fällen keinen Anspruch mehr auf Entschädigung. Nach der " Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr ", die EU-Recht in nationales Recht umsetzt, gilt dies dann für Ereignisse, die auf höherer Gewalt beruhen und zu Verzögerungen führen:

Die Eisenbahnunternehmen müssen in jedem Falle nachweisen, dass die außergewöhnlichen Umstände unvermeidbar waren, auch "wenn alle zumutbaren Maßnahmen" ergriffen worden wären. Die Gründe für die Verspätung dürfen nicht in der eigenen Verantwortung liegen. Nach Angaben des Europäischen Verbraucherzentrum Deutschlands gelten die Bahn-Fahrgastrechte "in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen – und zwar für den Fernverkehr und für den Nahverkehr."