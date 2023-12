Was ist eigentlich genau drin in Wein und Sekt? Und wie viele Kalorien sind enthalten? Bisher konnten das Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel nicht in den Angaben auf dem Etikett nachlesen. Ab 8. Dezember gilt dann auch hier eine Nachweispflicht über Zutaten, Nährwertangaben und Allergene. Damit wird eine EU-Verordnung umgesetzt. Gelten soll das für ab dem Stichtag produzierte Produkte.