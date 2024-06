Bildrechte: Jessica Grossmann

Reisende, die am Urlaubsort von den Insolvenzen betroffen sind und Unterstützung benötigen, sollten sich an Reiseleitungen vor Ort, die Kundenhotlines der Anbieter, an den Deutschen Reiseversicherungsfonds (DRSF) oder aber die Notfallnummer +49 (0) 89 710 45 14 98 wenden. Werden Betroffene zu weiteren Zahlungen aufgefordert, sollten solche Zahlungen allenfalls gegen Quittung und nur wenn es unvermeidbar ist, geleistet werden.