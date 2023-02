Hier sind Grenzwerte festgelegt für unterschiedliche Siedlungsformen und Tageszeiten. Es macht also einen Unterschied, ob sich der Sportplatz in einem Gewerbegebiet befindet, mitten im Wohngebiet oder gar nahe einer Kureinrichtung.

Auch ist es nicht egal, wann die Spiele stattfinden. Es gibt unterschiedliche Grenzwerte für Tag und Nacht und auch für sogenannte Ruhezeiten. Allesamt sind übrigens auch von Relevanz für Kreis- und andere Nervensägen. Das bedeutet: Unser Sportplatz ist nur ein Beispiel von vielen. Die Wege ähneln sich, wenn man sich gegen Lärm wehren möchte.

Jubeln ist erlaubt - aber nicht innerhalb der Ruhezeit.

Welche Grenzwerte gelten?

Sportanlagen sind so zu betreiben, dass bestimmte Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden nicht überschritten werden. So steht es in Paragraf 2 der Verordnung. Demnach darf in Gewerbegebieten tagsüber außerhalb der Ruhezeiten die Grenze von 65 dB(A) nicht überschritten werden.

In "urbanen Gebieten", damit sind zum Beispiel Städte mit kurzen Wegen gemeint, sind es 63 dB(A), in Misch- bzw. Dorfgebieten 60 dB(A), in allgemeinen Wohngebieten 55, in reinen Wohngebieten 50 und in Kurgebieten 45 db(A). Zum Vergleich: 60 dB sind ein normales Gespräch.

Bedeutet: Übertönt der bei mir ankommende Lärm vom Sportplatz ein normales Gespräch deutlich, sind wir in einem Bereich, der nicht hingenommen werden muss. Zwar ist immer noch etwas Gummi eingebaut in der Verordnung, zum Beispiel sind leichte Überschreitungen der Werte von maximal 10 dB an bis zu 18 Tagen im Jahr erlaubt oder einzelne (!) Geräuschspitzen bis zu 20 dB über dem Grenzwert.

Also: Der Torschrei als Spitze ist OK, das 90minütige Dauertrommeln und -tröten hingegen nicht. In der Anhang 1 der Verordnung ist auch ganz klar definiert, wie und wo gemessen wird.

Der für die Beurteilung maßgebliche Immissionsort liegt (…) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom Geräusch am stärksten betroffenen Fensters, (…). Sportanlagenlärmschutzverordnung Anhang 1

Anwohner müssen nicht jeden Lärm stumm ertragen.

Gilt am Sonntagnachmittag noch etwas anderes?

Die Werte sind noch einmal abgestuft. Faustregel: Zu klar definierten Ruhezeiten wie Sonntagnachmittag können 5 dB abgezogen werden von den Höchstwerten, nachts in der Regel sogar 15 dB. Als Ruhezeit gilt zum Beispiel der für Fußballspiele nicht unübliche Sonntagnachmittag (Sonn- und Feiertage) zwischen 13 und 15 Uhr.