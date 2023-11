Klaus Klause* ist Pächter eines Vereinslokals. Hier bewirtet Klause Sportlerinnen und Sportler, richtet Vereinsfeiern aus und sorgt für gemütliches Beisammensein. Doch im Internet in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten kommt es zum Streit zwischen ihm und der Vereinsspitze. Ursprünglich geht es nur darum, dass Vereinsmitglieder das Tor zum Gelände nicht richtig verschließen würden. Die Kontroverse schaukelt sich hoch. In einer Nachricht wünscht Klause einem der Vereinsvorsitzenden schließlich ein "Scheiß"-Weihnachten und Neujahr und "viel Krankheit". Seine Botschaft unterstreicht er durch zwei animierte Kothaufen-Emojis. Der Verein spricht dem Pächter daraufhin eine fristlose Kündigung aus. Diese will Klause allerdings nicht akzeptieren.