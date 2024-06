Vincent Vinzke nimmt an der Geburtstagsparty eines Verwandten teil, bei der größere Mengen illegal besorgter Böller aus Polen gezündet werden. Darunter sind auch Feuerwerksbomben, die keine Angaben zum Hersteller haben. Herr Vinzke selbst zündet drei der gefährlichen Böller. Einer davon springt aus der Abschussvorrichtung und explodiert direkt vor seinem Kopf. Der junge Mann wird dabei schwer und dauerhaft im Gesicht verletzt. Sein Verwandter ist bereits wegen des Kaufs der illegalen Böller strafrechtlich verurteilt worden. Nun fordert der Geschädigte von ihm in einem Zivilverfahren Schadenersatz und Schmerzensgeld in sechsstelliger Höhe.

Am Landgericht Rostock schüttelte man den Kopf: "Es ist grob fahrlässig, wenn ein Erwachsener freiwillig mit deutlich erkennbaren illegalen Sprengkörpern hantiert. Wegen Dunkelheit und eigener Unerfahrenheit wusste der Kläger offenbar selbst nicht genau, was er tat. Zwar war der Mann angetrunken, Anhaltspunkte für eine mangelnde Zurechnungsfähigkeit gab es aber nicht. In einem solchen Fall kann er die Verantwortung nicht auf andere abwälzen. Ein solch grobes Verschulden gegen sich selbst befreit in diesem konkreten Fall denjenigen, der den Sprengstoff beschafft hat von seiner grundsätzlich bestehenden Verantwortung."