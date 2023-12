Die Schmidts* sind frisch gebackene Eltern. Ihr Sprössling ist im Rahmen einer Hausgeburt zur Welt gekommen und so gibt es zunächst keine ärztlichen Unterlagen. Mutter und Vater des Säuglings möchten eine Geschlechtszuordnung vermeiden und lassen deshalb von der Hebamme in entsprechende Formulare beim Punkt Geschlecht "ohne" ankreuzen. Nicht ausdrücklich vermerkt ist, ob eine Zuordnung zu männlich oder weiblich unmöglich sei. Das ist aber genau der entscheidende Punkt. Das Elternpaar will erreichen, dass das Standesamt das neugeborene Kind ohne Geschlecht im Geburtsregister einträgt. Nach Personenstandsgesetz ist das – wie auch der Eintrag "divers" – grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass das Kind keinem Geschlecht zugeordnet werden kann.