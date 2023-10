Benno Behäbig ist 3 Jahre alt und Kindergartenkind. Seine Eltern haben von der Stadt Münster einen Betreuungsplatz bekommen, sind aber mit der Entfernung unzufrieden. Von ihrer Wohnung ist die Einrichtung per Auto 4,3 Kilometer, mit dem Fahrrad 3,2 Kilometer entfernt. Sie benötigen etwa eine Viertelstunde. Unzumutbar – so die Behäbigs. Und so klagen sie zunächst vor dem Verwaltungsgericht Münster. Als sie dort verlieren, geht es eine Instanz weiter und auch hier gibt man ihnen nicht recht.