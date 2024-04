Eine generelle Absage an die E-Roller ist ein Transportverbot weder für die Autoren des Gutachtens noch für die Hallesche Verkehrs-AG. Die kündigte schriftlich an, E-Scooter wieder in Bussen und Bahnen zuzulassen, sobald Hersteller mögliche Risiken ausschließen könnten. Und auch Dirk Aschenbrenner ist sich sicher: "Ich denke mal, wie in vielen technischen Bereichen wird es irgendwann einen Punkt geben, wo man sagen kann, die Systeme sind so ausgereift, die sind so sicher, dass man die Dinge wieder zusammenführen kann."