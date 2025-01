In dieserm Fall geht es um einen polizeibekannten Rechtsextremisten, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Da er als Gefährder eingestuft ist, überwacht ihn die Polizei anschließend, um eine Flucht oder weitere Straftaten zu verhindern. Dabei gerät auch seine Freundin ins Visier. Sie klagt nun gegen diese offensichtliche Überwachung: Sie halte die Bild- und Videoaufnahmen nicht für zulässig, damit werde zu stark in ihr Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Die Maßnahmen seien in der durchgeführten Form auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.