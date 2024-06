Polizist muss für Schäden am Polizeifahrzeug aufkommen

Dürfen Discounter von Kunden verlangen, bei Onlineverkäufen in Vorkasse zu gehen? Darum geht es in einem Rechtsstreit gegen den Discounter Netto. Der bietet auf seiner Internetseite hochpreisige Waren an – etwa eine Sauna im Wert von 1.600 Euro. Will man diese kaufen, so ist es bislang möglich gewesen, als Zahlungsmittel "Vorkasse" zu wählen. Der Rechnungsbetrag muss dann innerhalb von sieben Tagen beglichen werden. Allerdings steht in den AGB des Händlers, ein Kaufvertrag komme erst zustande mit der Zustellung der Ware. Die Verbraucherzentrale sieht hier einen Nachteil für Kunden, die ohne Ersatzansprüche über längere Zeit Geld entbehren müssten.