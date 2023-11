Muss der Vermieter hier zustimmen – auch dann, wenn es sich eben nicht um den Lebensmittelpunkt handelt? Ja, sagten die Richter am Bundesgerichtshof: "Auch für eine Nebenwohnung kann der Mieter ein berechtigtes Interesse an einer Untervermietung haben. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn er die Mietzahlungen reduzieren will, oder die Nebenwohnung aus beruflichen Gründen weiterhin braucht. Die Untervermietung ist also immer dann zu gestatten, wenn der Mieter die Wohnung zumindest teilweise weiternutzt. Hierfür ist es ausreichend, wenn ein Zimmer vom Hauptmieter als Schlafraum oder als Lager für seine Einrichtungsgegenstände verwendet wird."