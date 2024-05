Bei der Gelegenheit und aus aktuellen Anlässen sei noch einmal daran erinnert, dass sich Menschen, die sich politisch engagieren, das in der Regel für das Gemeinwohl tun und unsere Demokratie. Das geht in emotional aufgeladenen Zeiten und Onlineforen manchmal etwas unter. Für das "Abstrafen" von Politikern stehen Wahlurnen bereit. Soll heißen: Man kann mit Nachdruck aber freundlich darauf hinweisen, was man erhalten möchte und was nicht. Zum Beispiel durch einen eindeutigen Text auf dem Briefkasten.