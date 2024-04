Die Paprika, Zucchini, Aubergine und roten Zwiebeln in mundgerechte Stücke schneiden. Die Strauchtomaten halbieren. Knoblauchzehen schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Zuerst die Kartoffeln anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Dann die restlichen vorbereiteten Gemüsesorten hinzufügen und zusammen mit dem Knoblauch kurz anbraten. Mit einem Schuss Balsamico ablöschen und etwas köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Sahne angießen und die Mischung kurz einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken

Schweinenacken in gleichmäßige Scheiben(ca. 2 fingerdick) schneiden und in einer separaten Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten goldbraun anbraten. Herausnehmen.

Schweinenacken im Blätterteig auf das vorbereitete Gemüse in eine Auflaufform legen.

Mozzarella in Scheiben schneiden. Blauschimmelkäse sowie den Parmesan in kleine Stücke bröseln. Käsesorten gleichmäßig über das Gemüse in der Auflaufform verteilen und alles großzügig mit dem geriebenen Gouda bestreuen.