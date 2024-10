Kürbissuppe ist ein Standard der Herbstküche – einer, der nicht nur einfach zu kochen ist, sondern in seiner Vielfalt auch für aromatische Überraschungen gut ist. Robin Pietsch, der Sternekoch aus dem Harz, hat Tipps für die ultimative Kürbissuppe. Er röstet gebackene Kürbisstücke vor dem Pürieren leicht an. Denn: Kürbis enthält Zucker. Zucker karamellisiert und intensiviert den Geschmack, so Robin Pietsch. Ganz wichtig auch: die Gewürze, die sollen aber nur den Geschmack hervorheben. "Kurkuma für die Farbe, bisschen Ingwer und Knoblauch machen so eine Kürbissuppe wirklich rund." Für die Konsistenz: etwas Kokosmilch. Kokosmilch bringt nicht nur Cremigkeit, sondern auch einen interessanten Geschmack.