Bundesverwaltungsgericht Leipzig (AZ: 6 C 2.21) Herbert Pfennig aus der Bankenmetropole Frankfurt am Main ist ein Freund des Bargelds. Er befürchtet jedoch, dass Großkonzerne langfristig dafür sorgen, dass das Bezahlen mit Bargeld komplett abgeschafft wird. Um seinem Ärger Luft zu machen und über die Gefahren des digitalen Zahlens zu informieren, hat der Wirtschaftsjournalist bereits ein Buch geschrieben. Besonders ärgerlich findet Herr Pfennig, dass er seinen Rundfunkbeitrag beim Hessischen Rundfunk nur elektronisch einzahlen kann. Er zieht deshalb vor Gericht. Die Klage bleibt zunächst in allen Instanzen erfolglos. Im Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht kamen die Richter nun zu folgendem Urteil:

Der Ausschluss von Barzahlung in der Beitragssatzung des Hessischen Rundfunks verstößt gegen europäisches Recht und den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. Allerdings gilt das nur für jene Beitragszahler, die nachweislich kein eigenes Girokonto eröffnen können. Diesen muss der HR die Begleichung des Beitrags in bar ohne Zusatzkosten ermöglichen und dafür seine Satzung neu regeln.

Grundsätzlich darf der Rundfunkbeitrag in Härtefällen also auch bar bezahlt werden. Herr Pfennig kann sich aber nicht auf diese Ausnahme berufen, da er über ein eigenes Girokonto verfügt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (AZ: 5 Sa 1708/21)



Pflegekräfte sind in der Corona-Pandemie von Beginn an einer besonderen Belastung ausgesetzt gewesen. Um das auch wertzuschätzen, hatte der Gesetzgeber 2020 eine Corona-Prämie eingeführt. Nicht jeder allerdings erhält diese Sonderzahlung seither auch vom Arbeitgeber - wie Vera Wehrmann. Die Pflegerin arbeitet schon seit mehreren Monaten in einer Pflegeeinrichtung. Immer wieder wird sie krank. Ihre Arbeit wird dadurch mehrfach 14 Tage und länger unterbrochen. Die Heimleitung entschließt sich daher, Frau Wehrmann keine Corona-Prämie auszuzahlen. Begründung: Für den Anspruch auf die Sonderzahlung hätte die Mitarbeiterin mindestens drei Monate am Stück arbeiten müssen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sah das anders: