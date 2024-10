"Still" – das war der Song von Jupiter Jones, der es in die Top Ten schaffte. Still wurde es dann um Sänger Nicholas Müller. 2014 zwang ihn seine Angststörung, aus der Band auszusteigen. Ihm ist damals nicht klar, was ihn plötzlich so fertig macht: Damals ist er 24, wiegt noch 160 Kilo und raucht. Ein Freund bringt ihn zum Check-Up ins Krankenhaus. Die Ärzte sagen ihm: "Also alt werden Sie so nicht. Aber Sterben, das ist jetzt gerade noch nicht auf dem Plan." Nie vergessen wird er seine erste Panikattacke mit Schwindel, Herzrasen und Schmerzen: "Es war bei der Beerdigung meiner Mutter in der Kirche. Es war im Januar und arschkalt und wahnsinnig traurig. Es lief die ganze Zeit traurige Musik und ich dachte: 'Okay, ich geh' jetzt hinterher.'" Es wird so schlimm, dass er mit Mitte 20 wieder bei seinem Vater einziehen muss. Nicht gerade das, was man in diesem Alter tun will.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK