Nach verschiedenen Eröffnungsveranstaltungen am Mittwochabend beginnen auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg nun eine Vielzahl von thematischen Veranstaltungen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief in seiner Bibelarbeit zu "trotzigem Mut“ auf, den Krisen mit dem Willen zu Veränderung zu begegnen.

"Wir können das Leid nicht abschaffen aber wir können die Zustände verbessern", erklärte Steinmeier und verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen. Das Staatsoberhaupt legte die Geschichte aus dem Johannes-Evangelium über die Hochzeit zu Kanaa aus, in der erzählt wird, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt.

Einsatz für mehr Demokratie

Die Geschichte enthalte die Zusage, angesichts versiegender Ressourcen nicht zu verzweifeln. Es sei eine Geschichte über die Kraft des Wandels und der Transformation. Wie gut tue diese Zusicherung, wo Jesus sei, könnten sich Dinge zum Besseren wandeln, sagte Steinmeier.

Der Bundespräsident forderte zum Einsatz für die Demokratie auf. Der Satz "Was geht uns das an?“ sei ihm in der politischen Debatte sehr vertraut, sagte er. In der biblischen Erzählung sagt Jesus diesen Satz, als der Wein auf der Hochzeitsfeier versiegt, bevor er sein Wunder vollbringt. Unter Applaus in der voll besetzten Messehalle rief Steinmeier: "Gemeinsam werden wir diese Demokratie in diesem Lande verteidigen."

Auf Podiumsdiskussionen miteinander ins Gespräch kommen

Zudem sind im Laufe des Tages zahlreiche, teils hochrangig besetzte Podien zu gesellschaftlichen Fragestellungen geplant, unter anderem mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Klima-Aktivistin Luisa Neubauer diskutiert zum Thema "Der Mensch und die Krisen".

Auch Ökumene steht im Zentrum