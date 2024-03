Eine gotische Kathedrale – daran fühlt man sich erinnert, wenn man vor dem prächtigen Heiligen Grab im Schlossbergmuseum Chemnitz steht. Unten auf dem Sockelrelief die fein gearbeiteten Grabwächter, darüber auf Konsolen acht plastische Holzfiguren, die man eng mit Begräbnis und Auferstehung Christi verbindet, wie etwa Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jesu und ein Engel, der das Grabtuch hält. Sie alle gruppieren sich wiederum um eine Art Schrein, in dem ein lebensgroßer Jesus liegt, ebenfalls aus Holz und mit beweglichen Armen.

"Es ist ein ganz spezieller Corpus Christi, der wahrscheinlich vor den Osterspielen einen festen Platz in der Kirche hatte. Wahrscheinlich am Gründonnerstag haben dann Küster und Pfarrer Leitern an sein Kruzifix angelehnt, haben am Boden eine Totenbahre mit Leichentüchern aufgestellt. Zur Sterbestunde Christi hat man dann die Nägel aus dem Gekreuzigten herausgezogen, da fallen die Arme runter. Die Figur wird abgenommen, unten auf die Bahre gelegt und in die Leichentücher gewickelt“, erklärt Uwe Fiedler.

Im Gottesdienst inszenierte Schauspiele

Was Uwe Fiedler, Leiter des Chemnitzer Schlossbergmuseums beschreibt, sind in vorreformatorischer Zeit in den Kirchen inszenierte Schauspiele, um den Menschen, die ja meist nicht lesen konnten, Glaubensinhalte volksnah zu vermitteln.

Im Fall des Heiligen Grabes war es die Passion, wobei in Chemnitz die Christusfigur auf der Bahre von zwölf Männern durch den Kirchenraum getragen und schließlich durch eine Klappe in den Schrein, die Grabeshöhle, geschoben wurde. Uwe Fiedler spricht von einem "handelnden Bildwerk", das eingebunden war in die gottesdienstlichen Feiern vom Karfreitag bis Ostersonntag.

Bildrechte: Mirko Schmid

"Eine multimediale Performance mit Licht, Klang und olfaktorischen Dingen - Weihrauch wird natürlich auch abgebrannt. Oberhalb des Himmelfahrtloches in der Kirchendecke werden Bleche geschüttelt, um Donner zu symbolisieren. Man versucht, ein richtiges Spektakel zu inszenieren, dass man den Leuten das Gefühl gibt: Aha, ich nehme an diesen Dingen Teil. Ich kann das sehen, ich kann das erleben, und was ich erleben und sehen kann, das kann ich auch glauben“, so der Museumsleiter.

Nur noch wenige hölzerne Heilige Gräber in Deutschland