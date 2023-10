Solche Übergriffe und Beleidigungen sind kein Chemnitzer Phänomen. Dasselbe kann in Dresden, in München, überall passieren. Unsere Familie ist seit 1743 hier. Das ist unsere Heimat. Und jüdisches Leben ist Teil dieser Republik. Uwe Dziuballa

Dziuballa sieht sich in erster Linie als Kulturvermittler. In seinem Restaurant wird daher nicht nur koscheres Essen serviert. An den Ruhetagen finden hier Lesungen statt, Vorträge und Konzerte. Der Mann mit der Hornbrille scheint unermüdlich.

Einziges koscheres Restaurant in Ostdeutschland

1965 wird Uwe Dziuballa in Karl-Marx-Stadt geboren. Er studiert in der DDR Elektrotechnik, geht nach der Wende für ein knappes Jahr als Broker in die USA und kehrt schließlich in seine Heimatstadt Chemnitz zurück, wo er im Jahr 2000 das "Schalom" eröffnet. Das bis dato das einzige koschere Restaurant in Ostdeutschland. Bildrechte: imago images/ecomedia/robert fishman

Aber ein Restaurant unter Polizeischutz - schreckt das die Gäste nicht ab? "Zur Wahrheit gehört, dass wir mittlerweile pro Tag fünf, sechs Anrufe haben, die ihre Reservierung wieder stornieren. Weil sie Angst haben, weil sie nicht in eine jüdische Einrichtung gehen wollen. Aber noch sind wir in der glücklichen Position, dass es Gäste gibt, die teilweise auch noch nie bei uns waren und das Gefühl haben, jetzt geh ich gerade. Also traurig und erfreulich zugleich“, so der Restaurant-Betreiber.