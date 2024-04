Was wäre die Welt ohne Zweifler, was wäre der Glaube, wenn es den Zweifel nicht gäbe? Der Gottesdienst erzählt die Geschichte vom "ungläubigen Thomas", einem Jünger Jesu, der als Zweifler in die Kirchengeschichte einging. Die Predigt halten Pastor Philipp Weismann und Sarah Schulz. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernehmen Projektensemble und Projektchor der Gemeinde unter Leitung von Luise Ullmann.