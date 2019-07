In dieser Kiste hatten Paddler im Juli 2016 in der Elbe eine Leiche entdeckt. (Archivfoto)

Drei Jahre nach dem Fund eines Toten in einer Metallkiste sind die Identität des Mannes und die Todesumstände weiter ungeklärt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben. Die Ermittler suchen demnach weiter Zeugen, die den Beamten bei der Aufklärung des Falls weiterhelfen können.