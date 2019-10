Nach dem Angriff auf die Synagoge im Paulusviertel in Halle sind zwei Passanten getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angreifer filmte seine Tat und streamte sie live ins Netz. Ein Mitschnitt davon liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor – darin ist zu sehen, was den Opfern widerfahren ist.

Im Video wirkt es so, als sei es pure Willkür gewesen, auf wen der Täter am Mittwochmittag geschossen und wen er verschont hat. Das erste Opfer tötete er neben seinem Auto, kurz nachdem sein erster Versuch fehlgeschlagen war, in die Synagoge nahe des Jüdischen Friedhofs einzudringen. Bei dem ersten Opfer handelt es sich laut dpa um eine 40 Jahre alte Frau, die unweit der Synagoge wohnte. Auf dem Tätervideo ist zu sehen, wie sie an dem bewaffneten Mann in Kampfanzug vorbeiläuft und ihn direkt ansprach.