Gut viereinhalb Monate nach dem Terroranschlag von Halle befasst sich am Montag ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss erstmals inhaltlich mit der rechtsextremen Tat. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Sicherheitsbehörden den Anschlag mit zwei Toten hätten verhindern können. Auf der ersten Sitzung nach seiner Konstituierung soll der Untersuchungsausschuss zunächst Verfahrensfragen klären – etwa, welche Fraktion welche Zeugen vorladen will. Die Sitzung ist nicht-öffentlich. Bei der Befragung der Zeugen soll die Öffentlichkeit hingegen zugelassen werden. Zuletzt hatte ein Überwachungsvideo Fragen zum Vorgehen der Polizei aufgeworfen. Es zeigt unter anderem, dass der Täter noch einmal ungehindert zur Synagoge zurückkehren konnte.

Parallel zum Untersuchungsausschuss laufen bei der Justiz die Vorbereitungen für den Prozess zu dem Terroranschlag . Die Anklage wird in Kürze erwartet. Vorbereitet wird sie vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Er wirft dem mutmaßlichen Täter zweifachen Mord und neunfachen versuchten Mord vor. Die Justiz rechnet mit einer großen Anzahl an Nebenklägern und weltweiter Aufmerksamkeit.

Ein 27-jähriger Deutscher hatte am 9. Oktober schwer bewaffnet versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen. Darin hatte die Gemeinde gerade den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur gefeiert. Als der Angreifer nicht in das Gotteshaus eindringen konnte, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin vor der Tür sowie kurz darauf einen 20-Jährigen in einem nahen Imbiss.