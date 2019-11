Linh und Nam wollen die Geschichte ihrer Elterngeneration erzählen. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag/Collage/Pixabay/Florian Leue

"Der Gedanke war von Anfang an, ihnen eine Stimme zu geben. Die Geschichten zu erzählen, die keiner hier so richtig kennt und für die sich auch nie jemand wirklich interessiert hat", sagt Linh. Sie sitzt in einem vietnamesischen Restaurant und nippt an der hausgemachten vietnamesischen Limettenlimonade. Auf einem großen Fernseher hinter ihr laufen die Nachrichten, vor dem Fenster rauschen Autos über die Straße.

Die Geschichten, von denen Linh spricht, sind die ihrer Elterngeneration. Der Menschen, die ab Mitte der 60er Jahre als Vertragsarbeiter aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind. Die seitdem Teil der deutschen Gesellschaft sind und viel für das Land geleistet haben – und trotzdem häufig außen vor bleiben.

Mit einer Website wollen Linh und Nam die Geschichte ihrer Elterngeneration erzählen. Bildrechte: MDR/Sonntag Die 25-jährige Linh und ihr 24-jähriger ehemaliger Kommilitone Nam haben diese Geschichten aufgeschrieben, ursprünglich für ein Uniprojekt. Zu dem Zeitpunkt haben beide Medien- und Kommunikationswissenschaften in Halle studiert. "Ein Zeitzeugendokument", sagen sie, sollte "HanoixHalle" sein. Um dem Rest der Welt zu erklären, warum ihre Eltern so sind, wie sie sind. Und um anderen Menschen mit vietnamesischen Wurzeln die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte zu erleichtern. Sie sollen wissen, wie es den Vertragsarbeitern in der DDR ergangen ist. Linh hofft, dass so eine Art digitale Erinnerungskultur entstehen.

Arbeiten statt Sprachkurs

Dass viele Vietnamesen bis heute nur schlechtes Deutsch sprechen, obwohl sie 30 oder 40 Jahre in Deutschland leben, das hat seine Ursachen in der DDR. "Meine Eltern", erklärt Linh, "hatten nie groß die Möglichkeit, Deutsch zu lernen". Als sie in der DDR angekommen waren, hätten sie einen zweiwöchigen Deutschkurs belegt. Zwei Wochen, keinen Tag mehr. "Ich hatte in der Schule drei Jahre Französisch und da ist nicht viel hängen geblieben – wie muss das dann erst für ältere Menschen sein, wenn sie in zwei Wochen eine Sprache lernen sollen?", fragt Linh und schüttelt den Kopf. Sie hat schon Hunderte Male darüber nachgedacht.

Seitdem habe sich für ihre Eltern nicht die Möglichkeit geboten, einen intensiveren Deutschkurs zu machen. Denn dann hätten sie nicht arbeiten können. Das sei für sie weder zu DDR-Zeiten noch jetzt eine Option. Heute hätten die Eltern einen kleinen Imbiss in Halle, der sechs Tage die Woche geöffnet ist. Am Sonntag, erzählt Linh, müssten die Eltern die kommende Woche vorbereiten. Auf keinen Fall wollen ihre Eltern als Schmarotzer gesehen werden, sagt Linh. Auch deshalb helfen junge Vietnamesen wie Linh ihren Eltern bei Behördengängen. Sie schreiben Briefe für sie, übersetzen.

Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Das Schlimmste wäre für sie, wenn sie keine Arbeit mehr hätten. Linh über ihre Eltern, die als Vertragsarbeiter nach Deutschland kamen

Der Mauerfall hat alle überrascht

Auch, dass viele Vietnamesen in Deutschland mit Imbissen, Spätverkäufen, Gemüseläden oder Nähstuben selbstständig sind, hat nach Meinung von Linh seine Ursachen in der DDR. "Der Mauerfall war eine Überraschung für uns alle", zitieren Linh und Nam in "HanoixHalle" einen ehemaligen Vertragsarbeiter: "Von heute auf morgen standen wir vor dem Nichts." Wie auch viele Deutsche verloren die Vertragsarbeiter mit dem Ende der DDR ihren Job. Ohne Arbeitserlaubnis und Sprachkenntnisse waren ihre Möglichkeiten begrenzt. Aber ohne Arbeit war auch ihre Aufenthaltserlaubnis gefährdet. So bauten viele Vietnamesen aus dem Nichts Gewerbe auf.

Wir waren mehrere Männer, die alle keine Arbeit fanden und nicht nähen und nicht kochen konnten. Also haben wir selbst überlegt, wie wohl chinesische Küche geht. Einer konnte das ein bisschen, der hat es dann erklärt. Der Rest hielt zusammen und innerhalb weniger Monate arbeiteten wir alle in einem kleinen Imbiss. Ein ehemaliger Vertragsarbeiter über die Zeit nach der Wende

"Auf einmal waren die Vietnamesen da", das habe sie in Deutschland schon oft gehört, sagt Linh. Für sie klinge das abwertend. Dabei seien ihre Eltern mit dem Bistro in Halle anerkannt. Sie hätten engen Kontakt mit ihren Kunden und machten immer Späße mit ihnen: "Da sind Menschen dabei, die kennen sie schon zehn, fünfzehn Jahre, die haben sie aufwachsen sehen." Wenn ihre Eltern in Halle unterwegs seien, würden sie häufig von allen Seiten gegrüßt.

Sprachbarriere zwischen Eltern und Kindern

Im Vergleich mit anderen vietnamesischen Eltern, sagt Linh, sprechen ihre Eltern verhältnismäßig gut Deutsch. Linh spricht selbst auch Vietnamesisch. Ein Problem, das vielen anderen vietnamesische Familien haben, hat die Familie von Linh somit nicht: die Sprachbarriere. Teilweise fällt es den Kindern ehemaliger Vertragsarbeiter schwer, komplexe Themen mit ihren Eltern zu besprechen. Denn es fehlt die gemeinsame Sprache.

Nam ist heute froh, mit der vietnamesischen und deutschen Kultur aufgewachsen zu sein. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag "Viele meiner Freunde, die hier geboren sind, bereuen, dass sie sich nicht die Zeit genommen haben, Vietnamesisch zu lernen", erzählt Nam. Jetzt könnten sie ihre Probleme nur schwer mit ihrer Familie besprechen: "Man kann eben keine Emotionen ausdrücken, wenn man nicht kommunizieren kann."



Doch nicht nur kommunikativ sind die Generationen gespalten. Auch, wenn es um Familie und Erziehung geht, müssen Kinder vietnamesischer Eltern oft Konflikte ausfechten. Nam ist in Vietnam geboren und erst vor etwa sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Vietnamesische Eltern seien oft überbesorgt, erzählt er: "Meine Eltern haben mir nur erlaubt, nach Deutschland zu ziehen, weil ich hier noch Verwandte hatte."

Wertekonflikte zwischen Kindern und ihren Eltern

Für Linhs Eltern sei es schwierig gewesen, als sie zum Studieren von zu Hause ausgezogen sei – obwohl ihre Eltern ihr sonst viele Freiheiten ließen. "Sie haben das nicht verstanden und gefragt, ob es mir zuhause nicht gefällt und ob sie etwas falsch gemacht hätten", erzählt Linh. Aus Vietnam seien ihre Eltern es gewohnt, dass mehrere Generationen ein Leben lang in einem Haus lebten, oft gemeinsam mit weiteren Tanten und Onkeln und den Großeltern.