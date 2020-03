Medienbildung in Sachsen-Anhalt Was Schulen für eine erfolgreiche Digitalisierung benötigen

Die Digitalisierung an Schulen braucht Fortschritt. In die Bereiche Struktur, Technik und Medienbildung muss investiert werden – sie erzeugen dabei aber auch ein komplexe Probleme. Gerade für die Medienbildung fehlt es den Schulen an Entschlossenheit, so der Wissenschaftler Matthias Ballod. Ein Gastbeitrag.