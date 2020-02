Doch inzwischen hat die Bundesregierung eine CO2-Steuer auf den Weg gebracht. Und nun gewinnt das Thema Wasserstoff an wirtschaftlicher Bedeutung. Im BMW-Werk Leipzig fahren inzwischen die Gabelstapler mit Wasserstoff, ein erster Schritt, so Dominik Härle. Doch der Wasserstoff muss natürlich klimaneutral hergestellt sein, also aus erneuerbaren Energien. Das soll in einem Großprojekt in Bad Lauchstädt getestet werden.

Bad Lauchstädt – Goethe und Wasserstoff

Im 18. Jahrhundert war Bad Lauchstädt eine Kurstadt mit großer Ausstrahlung und eigenem Theater, dessen Bau der Dichterfürst Goethe höchstselbst in Auftrag gegeben hatte. Nun gibt es wieder Baupläne für Bad Lauchstädt, deren Umsetzung man aber zu großen Teilen nicht sehen wird. Denn der Speicher für den Wasserstoff entsteht in einer Tiefe von 700 bis 900 Metern, umschlossen von einer Salzschicht. Erdgas unterirdisch auf diese Art zu speichern, ist ein bekanntes Verfahren, die Firma VNG Gasspeicher betreibt bereits jetzt mehrere solcher sogenannten Kavernen in Bad Lauchstädt.

Nun soll ein unterirdischer Wasserstoffspeicher hinzukommen, von beträchtlichem Ausmaß: einen halben Kilometer lang, 100 Meter hoch. Hier können bis zu 3.800 Tonnen Wasserstoff gespeichert werden, was reicht, um 40.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Oder anders gerechnet, der Speicher könnte mit einer Füllung fünf Jahre lang Bad Lauchstädt mit Strom versorgen. Allerdings nur theoretisch, denn praktisch ist der Wasserstoff vor allem zur Nutzung in den Chemieparks der Region gedacht.

Weltweit erster Großversuch