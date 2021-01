Zur Evakuierung der Synagoge am Tag des Halle-Anschlags ergänzte der zweite Zeuge am Freitag, die Kollegen hätten die Abläufe als ruhig, kooperativ und in Abstimmung mit der Jüdischen Gemeinde beschrieben. Er, ebenfalls seinerzeit als Einsatzleiter im Dienst, verteidigte das Verhalten der Beamten. Sie hätten situationsbedingt stringent und konsequent handeln müssen. Das habe wohl auch dazu beigetragen, dass Betroffene den Eindruck hatten, nicht als Opfer wahrgenommen worden zu sein. "Dass das nicht sehr empathisch wirkt, das weiß ich auch", so der Zeuge am Freitag. Dies bedauere er. Einsatztaktisch sehe er aber keine Fehler.

In der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle erschoss der Attentäter einen Gast – anschließend gab es auf der Straße einen Schusswechsel mit der Polizei. Bildrechte: imago images/Felix Abraham

Als dritte Zeugin sagte am Freitag eine Beamtin aus jenem Streifenwagen aus, der in den Schusswechsel mit dem Attentäter auf der Ludwig-Wucher-Straße in Halle verwickelt war. Der mittlerweile verurteilte Rechtsterrorist wurde damals am Hals verletzt, konnte entkommen und auf seiner Flucht weiter Menschen verletzen. Nach Aussage der Zeugin hatten mindestens zwei der drei Beamten des Wagens eine Grundausbildung für lebensbedrohliche Einsatzlagen und waren auch an der Maschinenpistole ausgebildet. Damit werde ein Mal pro Jahr in der Aus- beziehungsweise Fortbildung geschossen, so die Zeugin auf Nachfrage.



Eine Betreuerin des Kriseninterventionsteams der Polizei habe sich nach dem Einsatz um die Beamten gekümmert, erklärte die Polizistin weiter. Auf die Frage, wie es ihr heute gehe, sagte die Beamtin, der Einsatz beschäftige sie nach wie vor. Sie könne sich aber trotzdem vorstellen, im Streifendienst tätig zu sein.



Bei allen drei Polizisten des Streifenwagens war seinerzeit eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden.