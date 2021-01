Depressionen und Ängste Wenn der Lockdown die Seele belastet

Menschen mit Depressionen sind in Deutschland stärker von Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen als die Allgemeinbevölkerung. Das zeigt eine Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, dem Deutschland-Barometer Depression. So hätten Depressive beispielsweise den Lockdown im Frühjahr als deutlich belastender erlebt, heißt es.



Mehr als fünf Millionen Menschen sind nach Angaben der Stiftung in Deutschland depressiv erkrankt. Im Frühjahr habe fast jeder zweite dieser Patienten Einschränkungen bei der Behandlung erlebt, zum Beispiel durch ausgefallene Arzttermine oder Klinikaufenthalte. Auch jetzt stellten Kliniken Ressourcen für die Behandlung von Corona-Infektionen um.



Der Studie zufolge empfanden rund drei Viertel der Menschen mit Depressionen (74 Prozent) den Lockdown im Frühjahr als bedrückend. In der Allgemeinbevölkerung waren es 59 Prozent. Depressive Menschen hätten insbesondere unter einer fehlenden Tagesstruktur gelitten: Dies gaben 75 Prozent an (gegenüber 39 Prozent der Allgemeinbevölkerung). Deutlich mehr als ein Drittel (43 Prozent) von ihnen gab an, dass es zu Konflikten und Streit kam. In der Allgemeinbevölkerung sagte das weniger als ein Fünftel (18 Prozent) der Befragten. Auch blieben 48 Prozent tagsüber eher im Bett (Allgemeinbevölkerung: 21 Prozent).



Psychiater Ulrich Hegerl, der Vorsitzende der Stiftung, erklärte, eine fehlende Tagesstruktur erhöhe das Risiko, sich zurückzuziehen – und lange Bettzeiten könnten Depressionen verstärken. "Depression ist eine schwere, oft lebensbedrohliche und dringend behandlungsbedürftige Erkrankung", so Hegerl.