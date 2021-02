Der Regierungschef hatte zuvor mit seinen politischen Erfolgen in den vergangenen Jahren für sich geworben. Regieren könne nur, wer Dinge manage, die nicht in einem Wahlprogramm stünden, sagte Haseloff mit Blick auf Flut oder Corona-Pandemie . Die CDU werde daran gemessen.

Es darf in keinster Weise heute und in den gesamten Wahlkampfzeiten dazu kommen, dass wir eine Steilvorlage für die Linke liefern, dass sie durch die Hintertür die Macht in diesem Lande übernimmt. Das darf nicht passieren!

Der 67-Jährige wiederholte in seiner Bewerberrede erneut seine Abgrenzung von der AfD – und wies auch diejenigen in der CDU in die Schranken, die sich in der Vergangenheit nicht immer an diesen Parteibeschluss gehalten hatten. "Es darf null Möglichkeit geben, dass von rechts die Geschicke dieses Landes auch nur irgendwie mitbestimmt werden", rief Haseloff.