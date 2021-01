Die CDU hat bei der anstehenden Landtagswahl die größten Chancen, als stärkste Kraft ins Parlament einzuziehen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die CDU im Landkreis Börde will anstelle des früheren Innenministers Holger Stahlknecht mit Eileen Koch an der Spitze in den Landtagswahlkampf ziehen. Das ist das Ergebnis einer Vorstandssitzung am Mittwochabend. Kreischef Martin Stichnoth sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Anschluss, der Beschluss sei einstimmig gefasst worden. Man werde die Liste mit Eileen Koch an der Spitze nun an den Landeslistenparteitag weitergeben. Die 30 Jahre alte Eileen Koch ist laut Stichnoth seit rund drei Jahren Schatzmeisterin der Kreis-CDU im Landkreis Börde.

Die Beratung des Landesvorstands war kurzfristig nötig geworden – ursprünglich hatte die CDU schon vor geraumer Zeit den früheren Innenminister Holger Stahlknecht auf Platz 2 der Landesliste gesetzt. Stahlknecht hatte seine Partei in der Vorwoche aber mit der Ankündigung überrascht, zugunsten einer "Frau mit Zukunft" auf den aussichtsreichen Platz zu verzichten. Der Einzug in den neuen Landtag ist auf Listenplatz 2 so gut wie sicher. Innerhalb der CDU hatten manche Stahlknechts Angebot als Erpressung ausgelegt. Die Volksstimme zitierte CDUler mit den Worten, Stahlknecht wolle mit seinem "Angebot" wohl Sand ins Getriebe streuen.

Bildrechte: dpa Ich schade doch niemandem und nütze der Partei. Ich will die CDU modernisieren und einer Frau eine Chance geben. Dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Holger Stahlknecht, Ex-Innenminister am 19. Januar 2021 in der Volksstimme

In der Tat ist der Frauen-Anteil bei der CDU in Sachsen-Anhalt so gering wie im Landtag sonst nur bei der AfD. Das gilt sowohl für die Landtagsfraktion als auch für die Landesliste, die allerdings noch nicht endgültig beschlossen worden ist. Im Landtag sind nur zwei Mitglieder der 30-köpfigen CDU-Fraktion Frauen (eine von ihnen ist Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch), der bisherige Plan für die Landesliste hatte die erste Frau auf Listenplatz 15 vorgesehen: Anja Schneider aus Dessau-Roßlau.

Stahlknecht plant Wiedereinzug in den Landtag als Direktkandidat

Stahlknecht selbst will seine politischen Ambitionen indes nicht begraben. In der Mitteldeutschen Zeitung hatte er zuletzt angekündigt, den Wiedereinzug ins Parlament als Direktkandidat für den Wahlkreis 08 (Wolmirstedt) schaffen zu wollen. Der 56-Jährige ist beliebt in der Börde-CDU, die er viele Jahre als Kreisvorsitzender leitete. Die Entlassung als Innenminister und sein Rückzug vom Vorsitz der Landespartei haben daran wenig geändert. Stahlknecht hatte seinen Wahlkreis bei den Landtagswahlen 2006, 2011 und 2016 mit jeweils großer Mehrheit für sich entschieden. Das Wahlkreisbüro von Holger Stahlknecht in Wolmirstedt: Der 56-Jährige plant bei der nahenden Landtagswahl, als Direktkandidat in den neuen Landtag einzuziehen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock