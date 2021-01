Anna Kreye aus Magdeburg ist 26 Jahre alt und politisch auf dem Weg nach oben. Vollkommen zurecht, loben Mitglieder der Jungen Union in Sachsen-Anhalt. Deren Landesvorsitzende ist Anna Kreye – und seit einer Woche ist klar, dass sie künftig ein weiteres politisches Amt innehaben wird: Kreye rückt in den Bundesvorstand der CDU auf. Gewählt mit starken 73 Prozent der Stimmen beim ersten digitalen Parteitag der CDU am vorigen Wochenende. Anna Kreye ist neben Reiner Haseloff (gewählt ins CDU-Präsidium) die zweite Vertreterin der Partei aus Sachsen-Anhalt.