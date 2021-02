Am Dienstag hat die Landesregierung neue Öffnungspläne vorgestellt. In Sachsen-Anhalt sollen am Montag, dem 1. März, neben Schulen und Friseuren auch Bau- und Gartenmärkte, Blumenläden sowie Fahr- und Flugschulen öffnen dürfen. Ministerpräsident Haseloff und die Ministerinnen und Minister arbeiten zudem an einem "Sachsen-Anhalt-Plan 2021", ein erster Entwurf liegt nun vor. Damit geht Sachsen-Anhalt, wie auch andere Bundesländer, einen eigenen Weg bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen – und weg von bundesweit komplett einheitlichen Öffnungsstrategien.