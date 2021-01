"Der Bus soll eine Notversorgung schaffen", sagte Tilman Kloss von "platz*machen" MDR SACHSEN-ANHALT. Neben Getränken und warmen Mahlzeiten würden auch Schlafsäcke und Hygieneartikel verteilt. Für ein bis zwei Stunden soll der Bus an verschiedenen Standorten außerhalb des Innenstadtbereiches halten. "So erreichen wir auch Menschen in entlegeneren Stadtteilen", erklärt Kloss. Im Innenstadtbereich gibt es bereits einige Angebote für Obdachlose. Zum Beispiel die Bahnhofsmission im Hauptbahnhof und Vereine, die rund um den Bahnhof ebenfalls Essen und Getränke an Bedürftige verteilen. Das neue Angebot richtet sich auch an diejenigen, die nicht ohne Weiteres in die Innenstadt kommen können.