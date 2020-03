Die acht Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" sind zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten und fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die Männer einer terroristischen Vereinigung als Mitglied angehört hatten. Der Prozess war trotz Corona-Krise fortgesetzt und zum Abschluss gebracht worden, da er bei einer Unterbrechung von mehr als zehn Tagen hätte neu aufgerollt werden müssen. Mit den Strafmaßen folgte das Dresdner Oberlandesgericht zum Teil den Anträgen der Bundesanwaltschaft. Diese hatte für Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren sowie fünf Jahren und sechs Monaten plädiert.

Der Prozess hatte am 30. September 2019 begonnen. Fünf der Angeklagten mussten sich wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Einer von ihnen soll eine schwere Körperverletzung begangen haben, diese konnte aber keiner der Personen eindeutig zugeordnet werden.



Insgesamt gab es in dem Prozess 16 Pflichtverteidiger für die acht Angeklagten. In den vergangenen mehr als 30 Verhandlungstagen stellten sie zahlreiche Anträge. Sogar in den letzten Minuten vor Ende der Beweisaufnahme sollte unter anderem der Vorsitzende des Staatsschutzsenats wegen Befangenheit abgelehnt werden. Der Antrag wurde schließlich zurückgezogen.