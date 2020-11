Raubkunst-Experten äußern unterdessen Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des Museums. Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte München versteht nicht, wie so etwas passieren kann. "In Dresden gibt es so edle Kostbarkeiten, die müssen doch besser geschützt werden?!", so Fuhrmeister. Ähnlich äußert sich Jurist und Provenienzforscher Willi Korte in Washington. "Mir ging durch den Kopf: Warum geht das Licht nicht an, damit die Kameras die Täter richtig aufnehmen können? Wo sind die Bewegungsmelder? Wie kann man überhaupt so da einbrechen?"

Raubkunstexperten verstehen nicht, wie das passieren konnte. Bildrechte: Collage: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München / dpa