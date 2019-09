In bereits veröffentlichten Fahrplanentwürfen der České dráhy ist tatsächlich ein sogenannter Railjet Graz - Berlin über Wien, Prag und Dresden verzeichnet. Bei Railjets handelt es sich um moderne Schnellzugarnituren, die von den Österreichischen Bundesbahnen und der Tschechischen Staatsbahn betrieben werden. Die Verbindung wäre eine Wiederbelebung des legendären "Vindobona", der 2014 wegen der Einführung eines neuen Taktverkehrs Prag - Wien eingestellt worden war. Reisende zwischen Dresden und Wien mussten seither in Prag umsteigen. Ab Berlin gibt es nach Wien einen Intercityexpress über Passau und einen Nachtzug "Nightjet" über Polen, beiden machen einen Bogen um Dresden. Die Bahnverbindung Dresden - Berlin wird ab Dezember mit Einführung der neuen Intercity-Linie nach Warnemünde auf einen Stundentakt verdichtet. Zugleich fällt die direkte Eurocity-Direktverbindung zwischen Leipzig und Prag weg. Dieser Zug morgens nach Prag und abends nach Leipzig wurde zwischen Riesa und Dresden auch von Abo-Kunden des Verkehrsverbundes Oberelbe als schnelle Pendlerverbindung genutzt.

Laut VVO-Sprecher Christian Schlemper soll ab Dezember ein Intercity ersatzweise zwischen Leipzig und Dresden in dieser Fahrplanlage pendeln. Da die Deutsche Bahn sämtliche Fragen erst im Oktober beantworten will, ist unklar, wie künftig die Morgen- und Abendverbindung zwischen Dresden und Prag aussehen wird und ob weiterhin Tagesausflüge an die Moldau per Bahn möglich sind.



Im März hatte ein Bahnsprecher gesagt, die grenzüberschreitenden Verbindungen zwischen Sachsen und Tschechien sollen nicht gekürzt werden. Das Eisenbahnmagazin Drehscheibe - bekannt für sein Insiderwissen - schreibt ferner, dass die bisher morgens beziehungsweise abends zwischen Dresden und Berlin eingesetzte Wagengarnitur der Polnischen Staatsbahn PKP mit Speisewagen zum Dezember entfallen und durch einen deutschen Intercity der Linie Warnemünde - Dresden ersetzt werden soll. Die Warnemünde-Züge sollen demnach über Schönefeld fahren beziehungsweise im Falle der Flughafeneröffnung Berlin-Brandenburg (BER) im Oktober 2020 ab dann den neuen Flughafenbahnhof ansteuern.