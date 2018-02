Bürgermeister-Rebellen gehen in die Fläche

All diese Punkte kamen am Donnerstag in Meerane zur Sprache. "Wir verspüren eine gewisse Arroganz der Landesebene gegenüber der kommunalen Ebene. Und das muss sich ändern", so Ungerer. Hier hoffen die Bürgermeister auf den Sächsischen Städte- und Gemeindetag SSG. Ende März soll unter dem Dach des SSG ein Forderungskatalog erarbeitet werden, der an den Gesetzgeber, also den Landtag in Dresden, gehen wird.