Radebeul: CDU-Parteitag stimmt über Koalitionsvertrag ab

Die sächsische CDU stimmt am heutigen Mittwoch auf einem Parteitag in Radebeul über den Koalitionsvertrag zur Bildung einer gemeinsamen Regierung mit den Grünen und der SPD ab. Eine Zustimmung gilt laut politischer Beobacter als sicher. Während bei der CDU der Parteitag das letzte Wort hat, laufen bei Grünen und Sozialdemokraten Mitgliederbefragungen. Die SPD hat als Termin den Sonntag gesetzt, die Grünen den 19. Dezember. Die drei Parteien hatten Anfang Dezember den ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte könnte der Freistaat Sachsen von einem sogenannten Kenia-Bündnis regiert werden.