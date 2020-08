Sachsens Kultusminister Christian Piwarz will den Unterricht im neuen Schuljahr weiterhin ohne Maskenpflicht im Unterricht beginnen. Die Erfahrungen der geöffneten Grundschulen in Sachsen seit Mai bestärke ihn darin, den Regelbetrieb unter Hygieneauflagen beginnen zu können. Es habe vor den Sommerferien kein größeres Infektionsgeschehen gegeben. Zugleich verwies er darauf, dass sich die Situation auch ändern könne: Steigen die Infektionszahlen, werde man über eine Maskenpflicht an Schulen nachdenken müssen. Das neue Schuljahr beginnt in Sachsen am 31. August.



Wie viele Lehrer dann aus der Risikogruppe im Präsenzunterricht fehlen werden, kann Piwarz nach eigenen Angaben noch nicht sagen. Entsprechende ärztliche Atteste werde man in jedem Fall berücksichtigen. Piwarz hat sich am Donnerstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiteren Bildungsministern aus den Bundesländern zu Fragen der Schule in Corona-Zeiten beraten.