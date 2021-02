Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat auf einer Konferenz mit seinen Länderkollegen Ideen für ein Ausstiegsszenario aus dem harten Corona-Lockdown vorgelegt. In dem am Freitag veröffentlichten Vorschlag setzt der SPD-Politiker nicht mehr auf eine Kopplung von Öffnungen an bestimmte Inzidenzwerte, sondern spricht sich für ein Testkonzept aus. Mit den bisherigen starren Voraussetzungen bestünden vor allem wegen der ansteckenderen Coronavirus-Mutationen kaum Chancen, bald weitere Öffnungskonzepte zu verfolgen", begründet Dulig seinen Ansatz.