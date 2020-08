Sachsen will auch Menschen ohne Smartphone an das System zur Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen anbinden. Dazu werde ein Projekt zur Entwicklung eines sogenannten Corona-Warn-Buzzers gefördert, teilte das Gesundheitsministerium in Dresden am Mittwoch mit. Das Gerät solle "im Prinzip als App ohne Smartphone" funktionieren und via Bluetooth Kontakte zu Smartphones und anderen Warn-Buzzern aufzeichnen. Da vor allem Kinder und Senioren häufig kein Smartphone besäßen, sei es ihnen nicht möglich, die Corona-Warn-App der Bundesregierung zu nutzen, erklärte das Ministerium. Von den über 70-Jährigen hätten rund 40 Prozent kein Smartphone.