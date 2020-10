Geschäfte in Sachsen sollen Silvester 14 Uhr schließen

An Silvester werden die Geschäfte in Sachsen aller Voraussicht nach bereits um 14 Uhr schließen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Sächsischen Landtags machte am Freitag den Weg für einen entsprechenden Gesetzentwurf frei, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Der Landtag wird im November darüber entscheiden.

Die Regelung komme den Beschäftigten im Einzelhandel zugute, erläuterte SPD-Arbeitsminister Martin Dulig. Man habe sie gemeinsam mit vielen Betriebsräten auf den Weg gebracht, und sie werde in Zeiten hoher Belastung zu einer Entlastung der Beschäftigten am Jahresende führen. Die Begrenzung der Ladenöffnung sichere den Beschäftigten Zeit zur Erholung, Zeit für die Familien und sei "eine Form der Wertschätzung, da gerade diese Beschäftigten im laufenden Corona-Jahr besonders gefordert waren."



Bisher räumte die allgemeine Ladenöffnungszeit dem Einzelhandel die Möglichkeit ein, auch am Silvestertag bis 22.00 Uhr zu öffnen. Mit dem Gesetzentwurf wird diese am 31. Dezember auf 14 Uhr beschränkt. Verkaufsstellen an Verkehrslandeplätzen und auf Personenbahnhöfen dürfen bis 17 Uhr geöffnet haben. Die beiden internationalen Flughäfen Dresden und Leipzig dürfen weiterhin ganztägig ihre Geschäfte öffnen.